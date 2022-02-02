Самарцев приглашают принять участие в фестивале имени Иосифа Кобзона

Фестиваль соберет любителей авторской песни / Фото: vk.com/grinlandia_fest

Жителей Самары приглашают принять участие во Всероссийском фестивале авторской песни «Гринландия» имени Иосифа Кобзона. Одна из целей проект — поддержка молодых талантов, сообщает пресс-служба мэрии города.

Конкурс пройдет в два этапа. На первом, который продлится до 30 апреля 2022 года, соберут заявки и выберут дипломантов месяца. С 1 по 31 мая пройдет второй этап, где выберут лауреатов, пройдет интернет-голосование и подведение итогов. Также в ходе народного голосования будет определен «Народный победитель». Лауреаты получат призы и дипломы.

Стать участниками могут авторы слов и музыки, композиторы, поэты, исполнители, дуэты, ансамбли и хоры. Также в конкурсе есть специальные номинации: «Видеоклип» и «Лучшее исполнение песен из репертуара Иосифа Кобзона».