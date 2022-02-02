Единый контакт-центр Минздрава ежедневно принимает более 7 тысяч звонков от самарцев

Сотрудники ежедневно обрабатывают более 7000 звонков жителей Самарской области. Фото: Правительство Самарской области

В 2022 году в Самарской области были приняты меры по оптимизации работы Единой службы оперативной помощи по номеру «122». Это необходимо для обеспечения качественной и своевременной медпомощи в период роста заболеваемости вирусными инфекциями в регионе. Ежедневно сотрудники обрабатывают более 7000 звонков. К работе в службе привлекли волонтеров и открыли дополнительные филиалы.

— Сейчас в регионе функционирует 9 филиалов Единого контакт-центра министерства здравоохранения, где создано более 150 рабочих мест. В работе активно участвуют и волонтеры, в том числе студенты Самарского государственного медицинского университета и Самарского медицинского колледжа имени Н. Ляпиной, — рассказал заместитель министра здравоохранения Самарской области Павел Золотарев.

Ежедневно волонтеры помогают Единому контакт-центру и регистратурам медицинских учреждений принимать более 1000 звонков жителей региона. Более 3000 человек работают на добровольной основе.