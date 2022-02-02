На крупнейшем месторождении коксующегося угля в России запустили беспроводную сеть Private LTE

Частная сеть поможет с передачей данных Фото: Предоставлено "Комсомолке"

МегаФон и «ЭльгаУголь» развернули частную беспроводную сеть на крупнейшем месторождении коксующегося угля в России – Эльгинском. Переход на наземное телеком-оборудование позволил компании отказаться от спутниковых каналов связи и внедрить на предприятии технологии виртуальной и дополненной реальности.

На площади более 10 тысяч гектаров были построены базовые станции LTE, работающие сразу в четырех диапазонах: 800, 900, 1800 и 2600 МГц, что гарантирует высокие скорости передачи данных, широту покрытия между удаленными объектами производственных площадок, а также проникновение сигнала внутрь помещений, где строительство наземных линий связи затруднено расстоянием и скалистой местностью.

Private LTE предоставит среду для управления транспортом с применением современных систем диспетчеризации, в частности, передачу телеметрии с карьерной техники, чтобы отслеживать производительность машин и оборудования. Установленные на экскаваторах и самосвалах IoT-датчики и видеокамеры контролируют как стандартные параметры: давление в шинах, которые быстро изнашиваются, количество горючего в баках, уровень загрузки транспорта во время простоя, так и дополнительные — усталость водителей, опасное сближение транспорта при погрузке и другие.

«Для предприятия, которое работает в сложных климатических условиях Крайнего Севера, сокращение числа процессов с непосредственным участием людей — первостепенная задача. Собственная устойчивая сеть максимально автоматизирует такие процессы, что повысит уровень промышленной защищенности, эффективность и безопасность труда, — подчеркнул Александр Исаев, генеральный директор ООО «УК «ЭльгаУголь». — Также приватная сеть обеспечит стабильной и качественной связью специалистов, которые работают на месторождении — сегодня более двух тысяч человек остаются на связи с семьей и близкими».

На базе Private LTE компания создала ряд проектов с использованием технологий дополненной и виртуальной реальности, которые помогают обучать персонал работе с технологическими линиями, проводить инструктаж техники безопасности для допуска к объектам опасного производства. Еще один проект — собственная разработка и реализация системы позиционирования и мониторинга здоровья персонала.

«Частная LTE-сеть МегаФона позволяет крупным индустриальным игрокам решить сразу две задачи: создать качественный канал передачи данных и организовать безопасную технологическую экосистему. Успешный запуск Private LTE на крупнейшем месторождении угля в Якутии поможет нашему партнеру в цифровизации сложных производственных процессов, связанных с геопозиционированием производственной техники и персонала, мониторингом и контролем энергоснабжения, а также позволит внедрить систему видеонаблюдения там, где ранее реализовать это было невозможно», — рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.