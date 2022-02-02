В Самарской области решили обновить состав Градсовета при губернаторе

Состав Градсовета покинут 18 человек / Фото: Минстрой Самарской области

В Самарской области планируют изменить состав Градостроительного совета при губернаторе. Несколько человек должны будут покинуть его ряды. Об этом говорится в проекте постановления регионального министерства строительства.

— Изменения связаны с кадровыми перестановками в органах госвласти Самарской области и призваны повысить эффективность деятельности Градостроительного совета, — говорится в документе.

Из состава Градсовета планируют вывести 18 человек. Среди них: Александр Карпушкин, Сергей Анташев, Сергей Блохин, Алексей Брусенцев, Дмитрий Буш, Михаил Грудинин, Владимир Кошелев, Юрий Перелыгин, Виталий Стадников, Владислав Татарников, Владимир Филипенко, Сергей Чеботарев, Аркадий Шишкин, Сергей Марков, Олег Шапиро, Светлана Пряникова, Сергей Черепанов и Борис Илларионов. Некоторые из них ранее занимали руководящие должности в правительстве региона, а ныне покинули свои посты и нашли другое место работы.

В состав Градсовета намерены ввести: зампредседателя областного кабмина Наталью Катину, главу департамента информтехнологий и связи Константина Преснякова, министра имущественных отношений Игоря Андреева, председателя правления общественной организации САР Юрия Астахова, заслуженного архитектора РФ Евгения Герасимова, замглавы Тольятти Олега Захарова, министра спорта Сергея Кобылянского, председателя комитета губдумы по строительству и транспорту Николая Лядина, министра энергетики и ЖКХ Александра Мордвинова, министра культуры Татьяну Мрдуляш, министра транспорта Ивана Пивкина, министра строительства Николая Плаксина, мэра Тольятти Николая Ренца, и.о. главы УГООКН Ивана Стафеева, гендиректора «Гипрогор» Елену Чугуевскую и директора АСА СамГТУ Михаила Шувалова.