Самара вошла в десятку популярных городов для отдыха весной 2022 года

Весной 2022 года стоит ждать наплыва туристов на Самару Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны самые востребованные направления для отдыха весной 2022 года. В список вошли 10 городов России, в том числе и Самара. Данные представил сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Помимо Самары, в топ-10 вошли Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Москва, Кисловодск, Казань, Великий Новгород, а также горнолыжный курорт Шерегеш. Исследование показало, что туристы бронируют жилье весной от 3 до 7 ночей и тратят на проживание от 1,7 до 3,3 тысяч рублей в сутки.

Самым дорогим для бронирования жилья стал Шерегеш — 3471 рубль за сутки. А больше всего туристы любят бывать в Кисловодске — планируют отправиться туда как минимум на неделю. Самара заняла золотую середину — путешественники бронируют здесь жилье в среднем на три ночи. Стоимость проживания за сутки — 2300 рублей.