Мэрия Самары незаконно завысила стоимость ремонта дорог на 10% от первоначальной цены контракта

Департамент может получить штраф Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Самары проверила исполнение муниципальных контрактов по приведению дорог в нормативное состояние. В ходе проверки было выявлено нарушение законодательства в контракте между департаментом городского хозяйства и экологии и ООО «ПСК», ООО «Научно-производственная фирма «XXI век».

Так, прокуратура выяснила, что мэрия изменила условия контракта в сторону увеличения цены свыше 10% от первоначальной суммы.

В адрес главы Самары Елены Лапушкиной и руководителей ООО «ПСК», ООО «НПФ «XXI век» внесены представления об устранении нарушений закона. Кроме того, было возбуждено два административных дела, которые предусматривают штраф в размере 20 тысяч рублей.