Самара
ФотоТольяттиВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 февраля 2022 10:51

Мэрия Самары незаконно завысила стоимость ремонта дорог на 10% от первоначальной цены контракта

Прокуратура выписала представление об устранении нарушений
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Департамент может получить штраф

Департамент может получить штраф

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Самары проверила исполнение муниципальных контрактов по приведению дорог в нормативное состояние. В ходе проверки было выявлено нарушение законодательства в контракте между департаментом городского хозяйства и экологии и ООО «ПСК», ООО «Научно-производственная фирма «XXI век».

Так, прокуратура выяснила, что мэрия изменила условия контракта в сторону увеличения цены свыше 10% от первоначальной суммы.

В адрес главы Самары Елены Лапушкиной и руководителей ООО «ПСК», ООО «НПФ «XXI век» внесены представления об устранении нарушений закона. Кроме того, было возбуждено два административных дела, которые предусматривают штраф в размере 20 тысяч рублей.

0