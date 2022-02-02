В Самаре обсуждают введение дополнительных каникул для первоклассников с 7 февраля 2022 года

Официальных данных пока нет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре резко ухудшилась эпидемиологическая обстановка из-за распространения коронавируса. За неделю в регионе заболеваемость коронавирусом среди детей выросла в четыре раза. В настоящее время уже ввели ограничения в сфере дополнительного образования, а кто-то из родителей Самары сообщил, что первоклассников отправляют на дополнительные каникулы с 7 февраля 2022 года.

- В связи с эпидобстановкой и ростом заболеваемости среди школьников с 7 по 13 февраля 2022 года вводятся дополнительные каникулы для обучающихся первых классов, - сообщили родители в одном из чатов самарской школы.

Редакция «КП-Самара» запросила официальный комментарий в администрации Самары. Собственный источник в правительстве сообщил, что на данный момент официальной информации об этом нет. Введение карантина и дополнительных каникул носит рекомендательный характер руководству школ.

- На городском штабе этот вопрос еще только будут рассматривать. Областной штаб дал 2 дня на обсуждение, сегодня второй день, - сообщил «КП-Самара» источник в региональном правительстве.

Напомним, оперштаб принял решение перевести учреждения дополнительного образования на дистанционный формат работы со 2 февраля 2022 года. В школах и других общеобразовательных учреждения обязательного перехода на дистанционку пока нет. Руководители там принимают решение в зависимости об обстановки на местах. Сейчас в областной столице 14 школ закрыли на карантин из-за ОРВИ и Covid-19.