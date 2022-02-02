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Здоровье2 февраля 2022 11:52

В Самаре выросла заболеваемость COVID-19 среди работников торговли и образования

Их доля от общего числа зараженных работающих граждан превышает 15%
Анастасия ФИЛАТОВА
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За неделю коронавирус выявили у 1041 работающего жителя Самары

За неделю коронавирус выявили у 1041 работающего жителя Самары

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за прошедшую неделю коронавирус подхватили 5 224 жителей. При этом 19,9% (1041 человек) из них — это работающие граждане. Представители Роспотребнадзора на городском оперштабе рассказали, люди каких профессий сейчас болеют чаще всего.

Так, большая часть зараженных (36,7%) приходится на работников промышленных предприятий. Еще 13,6% — это представители системы здравоохранения. Доля офисных и банковских сотрудников составляет 9,2%. Отмечается рост заболевших в сфере образования — 12,1% и в сфере торговли — 3,1%, а вот в сфере услуг показатель, наоборот, снизился — 8,6%.

Если говорить о возрастных категориях, то COVID-19 чаще всего подхватывают люди от 30 до 49 лет. Они составляют 31,4% от общего числа заболевших.

Добавим, в Самаре сейчас превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ. За неделю в городе выявили 19 483 случая заражения. Это на 9 599 человек больше, чем неделей ранее.

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