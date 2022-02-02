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Происшествия2 февраля 2022 12:18

В Самаре трехлетняя девочка проглотила монету

Малышке понадобилась помощь медиков
Анастасия ФИЛАТОВА
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Девочке оказали помощь в одной из городских больниц

Девочке оказали помощь в одной из городских больниц

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером в понедельник, 31 января 2021 года, в одном из домов на улице Гагарина в Самаре произошло ЧП. Там трехлетняя девочка проглотила монету.

— Родители ребенка обратились за медпомощью в приемный покой больницы имени Пирогова. Врачи выявили у малышки инородное тело в ЖКТ. Как выяснилось, она проглотила у себя дома монету, — рассказал «КП-Самара» собственный источник, знакомый с ситуацией.

Медики оказали девочке необходимую помощь и отпустили домой. Они призывают родителей тщательнее следить за своими чадами. Случайно проглоченные мелкие предметы могут нанести серьезный вред здоровью ребенка. Отметим, что сейчас по факту случившегося проводится проверка.

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