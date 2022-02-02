В Тольятти инспектор ДПС спас жизнь мужчине

Водитель выразил благодарность Сергею Демскому Фото: ГУ МВД России по Самарской области

26 января 2022 года старший лейтенант ДПС Сергей Демский спас жизнь жителю Тольятти. Мужчине стало плохо за рулем. Полицейский пришел ему на помощь — отвез в ближайшую больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным ведомства, инспектор увидел остановившийся на обочине кольцевой развязки Южного шоссе и улицы Полякова автомобиль «Лада Ларгус» и решил выяснить, не случилась ли беда. В этот момент водитель легковушки подал ему аварийный сигнал. Оказалось, что тольяттинцу около 13:00 резко стало плохо, он вызвал бригаду скорой помощи, но его состояние стремительно ухудшалось.

Старший лейтенант Сергей Демский не стал медлить. Он помог водителю припарковаться и пересадил в патрульный автомобиль. Вскоре они прибыли в приемное отделение городской больницы № 5. Медицинские работники оказали мужчину всю необходимую помощь. Придя в себя, водитель выразил благодарность сотруднику полиции.