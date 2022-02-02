Два человека погибли при пожаре в квартире на ул. Балаковской в Самаре

На месте ЧП работали 91 человек и 26 спецмашин Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В среду, 2 февраля 2022 года, в Советском районе Самары произошел пожар. В доме № 18 на улице Балаковской загорелась одна из квартир. Без жертв не обошлось.

— Вызов поступил на пульт дежурного в 12:18. Площадь пожара составила 10 кв. м. К сожалению, погибли два человека — мужчина и женщина. Их личности устанавливаются, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Пожарные локализовали возгорание в 12:40, а полностью потушили пламя в 13:16. На месте работали 91 человек и 26 единиц техники. Из-за чего начался пожар и точная причина гибели людей, пока не известны. Все обстоятельства происшествия предстоит установить специалистам.