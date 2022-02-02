Чиновники рассказали, где самарцы чаще всего покупают продукты и одежду

Самарцы чаще делают покупки через Интернет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской губернской думе состоялось заседание профильного комитета по торговле и развитию потребительского рынка. Руководитель профильного департамента сообщил, что в 2021 году оборот розничной торговли в регионе превысил 667,7 миллиардов рублей. Кроме того, чиновники рассказали, где самарцы чаще всего покупают продукты и вещи.

По данным Министерства промышленности и торговли Самарской области, рост розничной торговли продовольственных товаров за 2021 год увеличился и составил 102-103%, а вот непродовольственные товары пошли на снижение. Также меняются и предпочтения горожан. Самарцы начали реже посещать торговые центры и покупать необходимое на онлайн-площадках.

- В 2021 году количество розничных пунктов выдачи увеличилось на 40%, также крупные ретейлеры начали предлагать доставку продовольственных товаров из супермаркетов, - рассказал руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка Министерства промышленности и торговли Алексей Софронов.

Чиновники не исключают, что в ближайшее время самарские рынки начнут также осуществлять бесплатную доставку для самарцев. Кроме того, для поддержки местных производителей министерство торговли сейчас работает над сайтом «Самарский продукт «Ярмарка вкусов», который начнет функционировать уже скоро.