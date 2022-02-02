Еще 14 COVID-пациентов умерли в Самарской области 2 февраля 2022 года

Не всех пациентов с КВИ удается спасти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области умерли еще 14 человек, у которых медики подтвердили коронавирус. Общее число летальных случаев теперь составляет 6 719. Такие данные оперштаб региона приводит на среду, 2 февраля 2022 года.

По информации специалистов, за минувшие сутки COVID-19 выявили у 2 922 жителей губернии. Большинство из них изначально имели признаки ОРВИ или внебольничной пневмонии. Почти половина заболевших приходится на Самару — 1 134 пациента. На втором месте — Тольятти. Там инфекцию подхватили 419 жителей. Затем идут Сызрань (179), Кинель (167), Новокуйбышевск (114) и Жигулевск (99).

В больницы госпитализировали еще 323 человека. Сейчас медики оказывают им всю необходимую помощь.

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