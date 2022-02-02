В одном из городов Самарской области пара кабанов спокойно разгуливает по ночным улицам

Жители Самарской области зачастую видят на улицах городов и сел диких животных, в том числе косуль, лис и даже опасных кабанов. В социальных сетях то и дето появляются фотографии и видеоролики, как дикие животные приходят из леса в населенные пункты. Так, на днях житель Отрадного заснял на видео пару кабанов, которые спокойно разгуливали по ночному городу в писках чего-то съестного.

- Заметили парочку гуляющих кабанов по ночному Отрадному, - пишет автор видеоролика в местном паблике.

В населенных пунктах региона часто можно встретить лесных обитателей. Ранее «КП-Самара» рассказывала про лосенка, который остался без мамы. Житель Самарской области приютил сиротку у себя в сарае, выкормил лосенка, а после передал специалистам из Самарского зоопарка. Сейчас лось Яша живет в питомнике в поселке Формальный, где у него появилась невеста – лосиха Лада.