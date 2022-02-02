Дмитрий Азаров поздравил победителей регионального конкурса компаний «Достояние Губернии – 2021»

Дмитрий Азаров поздравил самарских предпринимателей

2 февраля 2022 года состоялось торжественное награждение победителей конкурса «Достояние губернии – 2021». Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в церемонии и поздравил победителей.

Конкурс проводится уже на протяжении пяти лет «Самарским областным вещательным агентством» и телеканалом «ГУБЕРНИЯ» совместно с Общественной палатой региона при поддержке правительства области. В конкурсе принимают участие представители малого и среднего бизнеса. В 2021 году в нем приняло участие 348 организаций. За пять лет почетное звание «Достояние губернии» получили уже 40 компаний.

По итогам конкурса 2021 года победителями стали 11 самарских организаций. Среди них, победителем в самой популярной номинации конкурса – «Бренд региона» – стал Самарский хлебозавод №5. Решением жюри в номинации «Промышленность» лучшим стал «Самарский Стройфарфор». Победителем направления «Предпринимательство. Малый и средний бизнес» стало сельскохозяйственное предприятие Борского района «Колхоз имени Чапаева». АО «НИВА» признана лидером в агропромышленном секторе. В номинации «Региональное предпринимательство» победила сыроварня «Фромаж Де Вера» и другие.

- Уверен, что участие в конкурсе откроет для самарских компаний новые возможности, позволит внести свой заметный вклад в укрепление экономики, повышение уровня и качества жизни земляков, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона пообещал и дальше поощрять предпринимательскую деятельность, стимулировать частные инвестиции. Обладателями почетного звания, диплома и памятной статуэтки могут все предприятия Самарской области. Для этого достаточно заявить о себе, подав заявку на участие в конкурсе, который пройдет и в этом году.