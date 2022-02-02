Гособвинитель запросил до 18 лет тюрьмы похитителям тольяттинского бизнесмена Александра Душкова

Тело Александра Дущкова до сих пор не найдено

2 февраля 2022 года в Самарском областном суде состоялось заседание по делу о похищении тольяттинского бизнесмена Александра Душкова. Гособвинитель запросил крупные сроки заключения для четверых граждан, которых обвиняют в преступлении.

По версии следствия, обвиняемые похитили тольяттинского бизнесмена Александра Душкова в начале сентября 2012 года. С тех пор Душков не был найден ни мертвым, ни живым. Следователи уверены, что бизнесмен стал жертвой криминальных разборок.

На скамье подсудимых Александр Браев, Сергей Стенькин, Евгений Егоров и Роман Зинин. Их задержали в 2018 году в Самарской, а также Пензенской областях, в которой проживают Стенькин и Браев. Последний является двоюродным братом вдовы Игоря Тырлышкина, члена преступной группировки Сергея Неверова, который сегодня находится в международном розыске. Его ОПГ крышевала в автомобильной столице игорный бизнес, заправки и торговлю запчастями.

29 декабря 2021 года подозреваемых признали виновными не только в похищении человека, но и в участии в преступном сообществе в ее вооруженном структурном подразделении. 2 февраля 2022 года гособвинитель запросил для Сергея Стенькина и Романа Зинина по 18 лет и 6 месяцев лишения свободы, Александру Браеву - 18 лет и Евгению Егорову - семь лет заключения. На следующем заседании суда обвиняемые скажут свое последнее слово.

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