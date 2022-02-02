В День сурка 2 февраля 2022 года грызуны Самарского зоопарка дали предсказание на весну

Сурки не обрадовали прогнозом погоды Фото: принтскрин видео.

2 февраля отмечается всемирный День сурка. По поверьям, в этот день грызуны могут предсказывать наступление весны. Однако сурки Самарского зоопарка не обрадовали прогнозом и скорейшим весенним теплом.

Согласно поверью, если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору - значит, зима скоро закончится, и весна будет ранней. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и, пугаясь ее, прячется обратно в нору - будет еще 6 недель зимы.

Несмотря на непогоду, самарские сурки и вовсе не захотели вылезать из своей норки. Но это не потому, что они чего-то испугались – сурки просто еще спят.