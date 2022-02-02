В МЧС Самарской области напомнили о правилах безопасности в условиях сильной метели

В ближайшие часы в Самарской области будет бушевать буран Фото: Олег УКЛАДОВ

В Самарской области объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за сильного ветра и метели. По прогнозу синоптиков, 3 февраля 2022 года в регионе ожидаются сильные осадки, местами очень сильный снег, мокрый снег, метель при видимости 500-1000 метров, усиление юго-восточного ветра порывы 15-20 м/с, на дорогах снежные заносы. В ГУ МЧС по Самарской области напомнили о правилах безопасности в период непогоды.

В первую очередь осторожность нужно соблюдать автолюбителям. Так, перед поездкой необходимо обратить внимание на техническое состояние своего автомобиля, а также проверить наличие насоса, буксировочного троса, баллонного ключа и домкрата. Водитель, отправляясь в путь, должен проверить работу двигателя, аккумулятора, запастись топливом и залить в радиатор хороший антифриз. Также нужно заранее запастись теплыми вещами и продуктами, а также взять с собой зарядное устройство для мобильного телефона.

В случае непредвиденных обстоятельств нужно быть готовым к ожиданию приезда помощи. Чтобы чувствовать себя комфортно и уверенно спасатели рекомендуют заранее собрать аварийный комплект. В нем должно быть: зарядное устройство к мобильному телефону и запасной аккумулятор, теплую одежду и одеяла, щетку для удаления снега и льда с лобового стекла, небольшую лопату, чтобы в случае необходимости освободить колеса от снега; ручной фонарь и комплект батареек к нему, аптечку, еду и питье, топор и складную пилу, упаковку «сухого горючего», зажигалку, мини-печку и котелок.

Также перед поездкой следует сообщить родственникам или знакомым уточненный маршрут следования и ориентировочное время возвращения. Если неприятность все же настигла в дороге, при обращении к спасателям следует указать местонахождение, особые приметы местности, количество человек в автомашине, возраст, есть ли больные, дети, обязательно сообщить контактные телефоны свои и близких. После этого необходимо принять меры к экономии заряда батареи, чтобы спасатели смогли в любую минуту связаться с пострадавшими.