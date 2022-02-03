В Самарской области перекрыли еще один участок трассы М-5 из-за метели 3 февраля 2022 года

Ограничение введено уже на двух участках трассы М-5 Фото: Олег УКЛАДОВ

Стало известно о перекрытии еще одного участка на трассе М-5 в Самарской области. Утром, 3 февраля 2022 года, из-за метели и порывистого ветра было ограничено движение на участке с 889 км по 981 км автодороги М-5 Урал.

- В связи с наступлением неблагоприятных условий введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств, - сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Ограничение было введено в 7:45, ориентировочно оно продлится до 13 часов, 3 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что утром также закрыли движение на 93-132 км М-5 Урал на подъезде к Оренбургу. Как сообщают в ГУ МЧС по Самарской области в настоящее время на заснеженных трассах, где ограничено движение, работает спецтехника по расчистке проезжей части.