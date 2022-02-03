В Самаре врача-терапевта будут судить за оформление поддельных COVID-сертификатов

Дело направят на рассмотрение в суд в ближайшее время Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре пойдет под суд врач-терапевт одного из медучреждений города. Его обвиняют в служебном подлоге и мелком взяточничестве при оформлении COVID-сертификатов.

По версии следствия, с августа по октябрь 2021 года медик неоднократно получал незаконные вознаграждения. Деньги ему передавали как лично, так и переводили на банковскую карту. За взятки врач вносил в информационную систему ложные сведения и вакцинации против коронавируса. В итоге люди, которые на самом деле не делали прививки, незаконно получали сертификаты.

— Следователи выявили 10 эпизодов подобной преступной деятельности. Общая сумма взяток составила боле 50 тысяч рублей, — сообщили в СУ СК по Самарской области.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела. В ближайшее время материалы направят на рассмотрение в суд.