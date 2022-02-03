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Общество3 февраля 2022 8:20

В Чапаевске магазин закрылся на 14 дней из-за незнания закона

Владелец торговой точки незаконно устроил иностранца
Алия Хафизова
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Приставы опечатали магазин по решению суда / Фото: УФССП по Самарской области

Приставы опечатали магазин по решению суда / Фото: УФССП по Самарской области

В Чапаевске приставы опечатали двери вещевого магазина, находящегося в одном из торговых центров города. Владелец привлек к работе иностранного гражданина и по закону должен был уведомить о заключении трудового договора надзорный орган. Однако, как признался сам ИП, он не знал о таком законе.

— Суд признал предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ, и назначил ему наказание в виде приостановления деятельности сроком на 14 суток, — сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

Магазин временно закрыли. Судебные приставы проследят за тем, как индивидуальный предприниматель исполняет решение суда.

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