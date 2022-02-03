В Чапаевске магазин закрылся на 14 дней из-за незнания закона

Приставы опечатали магазин по решению суда / Фото: УФССП по Самарской области

В Чапаевске приставы опечатали двери вещевого магазина, находящегося в одном из торговых центров города. Владелец привлек к работе иностранного гражданина и по закону должен был уведомить о заключении трудового договора надзорный орган. Однако, как признался сам ИП, он не знал о таком законе.

— Суд признал предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ, и назначил ему наказание в виде приостановления деятельности сроком на 14 суток, — сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

Магазин временно закрыли. Судебные приставы проследят за тем, как индивидуальный предприниматель исполняет решение суда.