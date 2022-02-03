В Самарской области за неделю заболели гриппом и ОРВИ более 42 тысяч человек

Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в нескольких возрастных группах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. За последнюю неделю января 2022 года болезнь подкосила 42 578 жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Самарской области.

Превышение уровня заболеваемости в совокупности населения составляет 242,61%. Самые высокие показатели в возрастной группе от 15 лет. По результатам наблюдения отмечается циркуляция аденовирусной инфекции, парагриппа и гриппа А.

Напомним, наиболее эффективным средством профилактики ОРВИ и гриппа является вакцинация. Привитые пациенты переносят заболевание гораздо легче и без серьезных осложнений. Вакцинация в первую очередь показана детям с 6 месяцев; людям, страдающим хроническими заболеваниями; беременным, а также лицам из групп профессионального риска. Сделать прививку против гриппа можно в поликлинике по месту жительства.