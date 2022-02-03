На Волжском проспекте в Самаре построили новую канализацию

Работы не доставили горожанам сильных неудобств / Фото: РКС-Самара

В Самаре построили новую канализацию на Волжском проспекте. Старая прослужила более 60 лет, ее пришлось отправить на «пенсию».

В последние годы в этом районе участились технологические сбои. Поэтому специалисты «РКС-Самара» совместно с администрацией города решили переложить весь коллектор. В общей сложности специалисты заменили 975 метров керамической трубы. Вместо нее уложили полиэтиленовую. Также расширили диаметр с 300 мм до 350 мм.

Благодаря современным технологиям ремонт не доставил жителям города сильных неудобств. Движение транспорта не прекращалось. Трубы перенесли под землей, через заводные котлованы, разрушая старый коллектор.

Сейчас ремонт завершен, осталось только закончить благоустройство территории.