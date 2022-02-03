Ремонт библиотеки им. Крупской завершат в Самаре до конца 2022 года

Здание библиотеки обновляют и внутри, и снаружи / Фото: hinshtein.ru

В Самаре продолжается капитальный ремонт библиотеки имени Н.К. Крупской. Ход работ в здании накануне, 2 февраля 2022 года, проверил депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн.

Ремонт идет полным ходом, но библиотека частично работает и принимает посетителей. В здании открыт лекторий, где проводятся встречи с интересными людьми. Посетить мероприятия может каждый желающий.

Обновление библиотеки ведется в рамках нацпроекта «Культура», средства для которого были выделены из федерального бюджета. Внутри здания полностью отремонтировали помещения, провели внутреннюю отделку и заменили окна. Снаружи теперь есть декоративная подсветка.

В концепции библиотеки будут сочетаться две утопии: одна отсылает к эпохе Возрождения с ее культурными богатствами, другая — к социализму, одной из идеологов которых и является сама Надежда Крупская.

Закончить работы планируется до конца 2022 года. После этого запланировано торжественное открытие культурного учреждения.