Участников конфликта в школе №8 в Самаре перевели в другой корпус

Конфликт между детьми произошел около школы №8. Фото: Яндекс.Карты

Участников конфликта в школе №8 в Самаре перевели учиться в другой корпус. По заявлению родителей мальчиков, учеников перевели в параллельные классы, которые занимаются в другом корпусе школы. Об этом сообщили в департаменте образования Самары.

- В обоих корпусах школы №8 есть начальные классы. По заявлению родителей мальчиков, их сыновей перевели в соответствующие классы в другом корпусе для профилактики развития конфликта, - сообщили в департаменте образования.

Как пояснили в мэрии, в разрешении конфликта между детьми сейчас участвуют все ответственные структуры. Департамент образования совместно с прокуратурой Промышленного района Самары проверяет, как организована воспитательная работа в школе №8. Одновременно по заявлению родителей пострадавшей девочки продолжают разбирательство правоохранители.

Также в мэрии сообщили, что вопреки появившейся ранее информации предполагаемые зачинщики конфликта и их родители имеют гражданство РФ.