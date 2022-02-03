Самарские эксперты рассказали, нужен ли новый нештрафуемый порог превышения скорости

В партии считают, что изменения не очень нужны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В «Единой России» считают, что снижение нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч ни к чему не приведет. Такое мнение высказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Поддержали его и представители Общественной палаты Самарской области.

— В черед последних аварий у нас в регионе не было ни одной, где причиной стало бы превышение скорости не на 10, а на 20 км/ч. В основном, это или пьянка, или грубейшее нарушение ПДД. Ничего кроме дополнительных штрафов новая мера не даст, — считает заместитель председателя Общественной палаты Павел Покровский.

Преподаватель высшего водительского мастерства и экстремального вождения из Самары Николай Борисенков в свою очередь уверен, что снижение порога приведет к упадку в экономике. Он уверен, чем быстрее двигаются автомобили, тем больше дел успевают люди.

— Искусственное замедление не даст меньшей аварийности. Я уверен, что для снижения аварийности нужны другие методы, — это и расширение проезжих частей, и строительство развязок, и создание дорожной инфраструктуры, — отметил Борисенков.

Статистика облГИБДД также показывает, что в 2021 году основными причинами ДТП было совсем не превышение скорости, а несоблюдение очередности проезда перекрестков (20,0%), несоответствие скорости конкретным условиям движения (5,9%), нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части (17,6%), выезд на встречную полосу (8,2%), проезд на запрещающий сигнал светофора (2,4%) и нарушение правил проезда пешеходного перехода (2,6%).