В Самаре проспект Карла Маркса реконструируют не раньше 2025 года

Сроки строительства снова сдвинулись Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны обновленные сроки строительства магистрали «Центральной» в Самаре. Минтранс опубликовал изменения в программу развития транспортной системы Самарской области. Согласно документу, реконструкцию проспекта Карла Маркса должны завершить к 2025 году.

Планируется строительство Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы города с реконструкцией второго этапа магистрали «Центральной». В 2024 году на эти цели запланировано потратить 3,33 миллиона рублей, а в 2025 году – 3,31 миллиона рублей. Предположительно срок ввода объекта – 2025 год. Предполагается, что часть средств на реализацию проекта поступит из федерального бюджета.

Напомним, магистраль «Центральная» появилась в генплане города еще в 1965 году. Строительство начали в 2005 году, но в 2009 году работы остановили из-за недостатка финансирования.