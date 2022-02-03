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Общество3 февраля 2022 11:03

В Самаре проспект Карла Маркса реконструируют не раньше 2025 года

Это будет второй этап строительства магистрали «Центральной»
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Сроки строительства снова сдвинулись

Сроки строительства снова сдвинулись

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны обновленные сроки строительства магистрали «Центральной» в Самаре. Минтранс опубликовал изменения в программу развития транспортной системы Самарской области. Согласно документу, реконструкцию проспекта Карла Маркса должны завершить к 2025 году.

Планируется строительство Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы города с реконструкцией второго этапа магистрали «Центральной». В 2024 году на эти цели запланировано потратить 3,33 миллиона рублей, а в 2025 году – 3,31 миллиона рублей. Предположительно срок ввода объекта – 2025 год. Предполагается, что часть средств на реализацию проекта поступит из федерального бюджета.

Напомним, магистраль «Центральная» появилась в генплане города еще в 1965 году. Строительство начали в 2005 году, но в 2009 году работы остановили из-за недостатка финансирования.

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