«Помидорка в курмышах»: жители Самарской области собирают необычные региональные слова

Жители Самары оказались любителями пройтись по "набе" с "баклажкой" или уехать "Заволгу" из своих "курмышей" Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жители Самарской области приняли участие в акции «Подслушай незнакомца». Его запустил проект «Другое дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Участники проекта собирают необычные фразеологизмы, современные или местные выражения, которые люди использует в своей речи и заносят их в словари. В будущем на основе собранной информации будет составлена интерактивная карта местных слов и выражений.

Слова, собранные самарцами, зачастую используются только у нас в регионе. Так, только в Самарской области говорят «козявить», что значит корежиться от чего-то неприятного, «отлистать» в значении заплатить и «каблуха» - ПТУ или училище. Самыми популярными самарскими словечками являются «курмыши», которыми обозначают отдаленные районы, и «баклажка», которой называют пластиковую тару. Из новых слов можно отметить «Заволгу» и «набу», обозначающие территорию на другом берегу Волги и набережную соответственно.

Самой интересной речевой особенностью самарцев является частое употребление суффикса -к- в существительных, благодаря чему появилось исключительно самарское слово "помидорка".

Принять участие в проекте может любой желающий - для этого нужно зарегистрироваться в приложении «Другое Дело» в социальной сети «ВКонтакте», найти задание «Подслушать незнакомца» во вкладке «Культура и искусство» и добавить свою фразу. За каждое правильно загруженное слово или выражение участник получает 400 баллов, которые можно потратить на образовательные онлайн-программы, стажировки и путешествия по России и многое другое. Идеи по дополнению карты местных слов принимаются до 7 февраля.