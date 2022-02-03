Какие трассы закрыли из-за метели в Самарской области 3 февраля 2022 года

Автомобилистов призывают отказаться от дальних поездок Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Самарской области из-за непогоды, разыгравшейся 3 февраля 2022 года, закрыли проезд по нескольким трассам. Ограничения в частности коснулись дороги М-5 «Урал». Об этом сообщает пресс-служба регуправления МЧС.

Так, на участках федеральной трассы с 93 по 132 км (подъезд к Оренбургу) и с 889 по 981 км запретили ездить грузовикам и автобусам. На отрезке с 1194 по 1281 км (Оренбургская область) — маршрутным автобусам, такси и большегрузам.

Движение всех видов транспорта ограничили на трех региональных дорогах. Сейчас там работает спецтехника — расчищает снег. Проехать пока нельзя по участку с 6 по 17 км трассы Отрадный — Первомайский в Кинель-Черкасском районе, с 0 по 24 км трассы Ташелка — Тольятти — Димитровград в Ставропольском районе и по трассе Бузаевка — Чубовка в Кинельском районе (отрезок протяженностью 9 км).

По прогнозам синоптиков, метель, сильный снег и порывистый ветер не покинут Самарскую область до конца рабочей недели. Осадки будут идти всю ночь и днем в пятницу, 4 февраля 2022 года. К ним добавятся туман и гололед. МЧС призывает автомобилистов отказаться от дальних поездок.