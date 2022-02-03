Дмитрий Азаров провел встречу с лидерами бизнес-сообщества Самарской области

Дмитрий Азаров пообщался с победителями и финалистами конкурса "Достояние губернии"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в среду, 2 февраля 2022 года, встретился с лидерами бизнес-сообщества региона — с победителями и финалистами конкурса «Достояние губернии». Представители различных отраслей экономики обсудили с главой региона все интересующие их вопросы. Также предприниматели рассказали о своих проблемах и озвучили предложения по развитию тех или иных сфер.

В ходе встречи участники обсудили меры поддержки сферы здравоохранения и бизнеса (в том числе животноводческой отрасли); перспективы создания туристического кластера; тему развития культуры (строительство новых объектов и ремонт старых учреждений). Также на мероприятии озвучили идею о введении в регионе единовременной выплаты семейным парам, которые прожили вместе 50 лет и более. Еще одной темой обсуждения стало строительство магистрали «Центральная». Работы по ее созданию планируется завершить в 2024 году.

— Все озвученные проблемные вопросы мы постараемся отработать, найти варианты решения. Надеюсь, сделаем это сообща. Очень рад, что, несмотря на все вызовы, бизнес-сообщество справляется и находит пути развития. Уверен, что с такими, как вы, у нас все получится, — отметил Дмитрий Азаров.