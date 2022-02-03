Самарцев зовут на выставку женского нижнего белья в музей Алабина

Экспозицию дополнят открытки и альбомы с изображениями красавиц прошлого века

Музей имени П.В. Алабина в Самаре решил устроить маленькую шалость. Поскольку детям временно запретили ходить по культурным учреждениям, в музее представят выставку только для взрослых. Горожан в возрасте 18+ приглашают посетить экспозицию женского нижнего белья.

— На выставке «Обнажая фонды» будут представлены нижние юбки, корсеты, сорочки, чулки, подвязки, панталоны, нижние блузы начала ХХ века. Также будет выставлена коллекция открыток и альбомов, обращенных к теме женского тела, — сообщает пресс-служба музея Алабина.

Выставка откроется в пятницу, 4 февраля 2022 года, в 17:00. Она будет работать до особого распоряжения. Когда детям вновь разрешат посещать культурные учреждения, нескромные экспонаты вернут в фонды музея.