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Происшествия3 февраля 2022 14:29

Экс-председателя кооператива «Доходный дом» отправили под домашний арест

Деньги, вложенные в кооператив, похищены
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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Деньги вкладчиков оказались похищены

Деньги вкладчиков оказались похищены

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывшего председателя правления кредитно-потребительского кооператива «Доходный дом» отправили под домашний арест. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

В кооперативе заключали договоры с гражданами, которые входили в кооператив и передавали деньги правлению, считая, что те их инвестируют и преумножат. Однако, никакой инвестиционной или предпринимательской деятельности с деньгами вкладчиков не велось.

Вкладчики дивидендов не получили, а средства, которые они вложили, были похищены.

По данному факту возбудили уголовное дело, потерпевшими признаны более 500 человек, причиненный ущерб оценивается в 115 млн рублей.

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