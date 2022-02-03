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Общество3 февраля 2022 14:48

В Самарской области начинает работу горячая линия по фактам насилия в школе

Полученные сообщения проверит региональная прокуратура
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Позвонить на горячую линию можно анонимно

Позвонить на горячую линию можно анонимно

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области начинает работу горячая линия по фактам насилия в школе, сообщили в региональной прокуратуре.

Горячая линия будет работать с 4 по 11 февраля. Обратившиеся смогут анонимно рассказать о насилии в школе в отношении учащихся. Как сообщают в прокуратуре, по фактам обращения проведут проверки.

Широкое обсуждение в Самаре получил случай в школе №8. На детской площадке около школы ученики младших классов избили второклассницу. Девочка с травмами попала в травмпункт. Агрессоров требуют исключить из школы, а директора – уволить.

На горячую линию можно будет обратиться по телефонам 332-30-18, 333-54-28, 332-29-44, а также по телефону 340-61-78, работающему круглосуточно.

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