Из ТЦ «Аврора» в Самаре эвакуировали 350 человек

В ТЦ «Аврора» сработала пожарная сигнализация Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 3 февраля, из торгового центра «Аврора» в Самаре эвакуировали 350 человек.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, по адресу, где находится ТЦ «Аврора», примерно в 16:49 поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации. На место по повышенному рангу вызова направили пожарно-спасательные подразделения.

Да приезда пожарных из торгового центра вывели 350 человек, в том числе, 20 детей.

Как выяснилось на месте, произошло короткое замыкание электропроводки светильника, возгорания не было.

В результате происшествия пострадавших не было.