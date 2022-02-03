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Происшествия3 февраля 2022 15:09

Из ТЦ «Аврора» в Самаре эвакуировали 350 человек

В торговом центре сработала пожарная сигнализация
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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В ТЦ «Аврора» сработала пожарная сигнализация

В ТЦ «Аврора» сработала пожарная сигнализация

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 3 февраля, из торгового центра «Аврора» в Самаре эвакуировали 350 человек.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, по адресу, где находится ТЦ «Аврора», примерно в 16:49 поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации. На место по повышенному рангу вызова направили пожарно-спасательные подразделения.

Да приезда пожарных из торгового центра вывели 350 человек, в том числе, 20 детей.

Как выяснилось на месте, произошло короткое замыкание электропроводки светильника, возгорания не было.

В результате происшествия пострадавших не было.

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