В Самарской области из-за снегопада продлили ограничения на трассе М-5

На М-5 ограничено движение из-за снегопада
Фото: Виктория МИНАЕВА
В Самарской области продлено временное ограничение движения для грузовиков и автобусов на трассе М-5 «Урал». Об этом сообщили в региональном МЧС.
Ограничение действует с 93 по 132 км (+565 м) трассы М-5 на участке «Подъезд к Оренбургу», а также с 889 км по 981 км дороги М-5 «Урал». Новых сроков снятия ограничений не называют, транспорт пустят, когда условия на трассе улучшатся.
В Самарской области продолжается снегопад, синоптики прогнозируют, что снег будет идти и в ближайшие дни.
В регионе создан штаб, который координирует работы по уборке снега. В областной столице сообщили, что в первые дни февраля выпало 42% месячной нормы осадков.
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