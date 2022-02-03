В Самарской области из-за снегопада продлили ограничения на трассе М-5

На М-5 ограничено движение из-за снегопада Фото: Виктория МИНАЕВА

В Самарской области продлено временное ограничение движения для грузовиков и автобусов на трассе М-5 «Урал». Об этом сообщили в региональном МЧС.

Ограничение действует с 93 по 132 км (+565 м) трассы М-5 на участке «Подъезд к Оренбургу», а также с 889 км по 981 км дороги М-5 «Урал». Новых сроков снятия ограничений не называют, транспорт пустят, когда условия на трассе улучшатся.

В Самарской области продолжается снегопад, синоптики прогнозируют, что снег будет идти и в ближайшие дни.

В регионе создан штаб, который координирует работы по уборке снега. В областной столице сообщили, что в первые дни февраля выпало 42% месячной нормы осадков.

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