Из Курумоча полетят самолеты по маршруту Самара - Нижний Новгород

В Самару полетят самолеты из Нижнего Новгорода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары теперь смогут напрямую улететь в Нижний Новгород из Курумоча. Прямые рейсы появились в расписании со 2 февраля 2022 года. В неделю будут выполняться по два рейса в каждом направлении. В среду в 14.50 по маршруту Нижний Новгород - Самара, в 18.15 - обратно, в Самару.

В воскресенье в Нижний Самолет отправится в 10.15, из Нижнего в Самару - в 11.30. Время местное для каждого аэропорта. Выполнять полеты будет компания Red Wings на самолетах Sukhoi Superjet.

Это позволит большему количеству пассажиров совершит подобные перелеты. Увы, но большинство рейсов между малыми городами нашей страны и даже только Поволжья выполняются на малых самолетах и достаточно редко.

Ранее КП-Самара сообщала, что из Курумоча будут продавать билеты на 16 субсидированных рейсов по сниженным ценам.