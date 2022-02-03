В Самаре выпало 39% нормы снега за месяц

В Самарской области в ночь с 3 на 4 февраля продолжат бороться с последствиями мощных снегопадов, обрушившихся на регион. Снег продолжит идти в ночное время, до полуночи выпадет от 7 до 11 мм осадков - еще больше, чем минувшей ночью. Сугробы в Самаре в среднем достигли 81 сантиметра, в среднем по области - 54 см. За ночь выпало 39% от среднемесячной нормы осадков. Снегопад уже успел наделать проблем: в регионе введено ограничение движения на крупных трассах в пяти районах. Периодически заметало и муниципальные дороги.

- Сейчас на региональных дорогах работают 464 единицы техники, 316 продолжат работу ночью. За каждой дорогой закреплено конкретное количество техники, в том числе тяжелой, - рассказал на заседании специально созданного оперштаба директор ГКП Самарской области «АСАДО» Владимир Терентьев.

Расчистка дорог продолжится и ночью. К делу привлекут технику сельхозпредприятий, организаций, а также технику МЧС. На федеральных трассах намерены осторожно снимать запреты на движение большегрузов. При этом будут особенно обрабатывать реагентам сложные участки - на спусках и подъемах.

Водителям, машины которых оказались в снежном плену, помогут в муниципалитетах. Пункты обогрева и размещения оборудуют в домах культуры и физкультурно-оздоровительных центрах.

- Коллеги, этой ночью нам предстоит большая работа. Прошу максимально собраться и мобилизовать все резервы. К утру погода улучшится, и можно будет продолжить борьбу с заносами в более благоприятных погодных условиях - подчеркнул глава штаба Виктор Кудряшов.