Дети идут пешком по сугробам: жители военного городка на Утевской просят вернуть остановку рядом с их домом

Жители Самары просят добавить остановку на маршрут

Жители Самары пожаловались на исчезнувшую остановку на пересечении улиц Утевская и Строительная. Женщина рассказала, что живет в Военном городке, и у всех семей теперь возникли сложности с тем, чтобы добираться до дома, после того, как маршрутки №109к перестали останавливаться на Строительной. Теперь маршрутные автобусы делают остановку на Военном городке, а также в Южном городе.

Дети едут со школы, им приходится выходить на одну остановку раньше и идут пешком по сугробам. А иногда их провозят мимо и возвращаются одни с Южного города. Там нет никакого тротуара, никакой дороги. Неужели трудно сделать так, чтобы вернули остановки было как раньше? - отметила жительница Военного городка.

Она отметила, что здесь живет много семей с детьми, и родителям приходится отвозить их в школу и детсад, беспокоясь за их безопасность. В мобильной приемной отреагировали на жалобу и пообещали довести информацию до ответственных сотрудников.