В Самаре задержали двоих подозреваемых по делу о «золотом снеге»

Махинации со снегом в Самаре нанесли многомиллионный ущерб Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 3 февраля 2022 года, в Самаре задержали двоих подозреваемых по громкому делу о «золотом снеге». Это контрактный управляющий МП «Благоустройство» Антон Богданов и главный бухгалтер компании-подрядчика Светлана Черакшева (ООО «Мегаполис»). Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

— Оба проходят по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере». Эту ночь они провели в камере ИВС, — отметил народный избранник, который ранее инициировал проведение проверок.

Напомним, информация о махинациях со снегом в Самаре всплыла в прошлом году. Выяснилось, что сотрудники МП «Благоустройство» завышали объемы вывезенного снега, а также отправляли снежные массы на полигоны, которые не соответствуют установленным требованиям. Ущерб составил как минимум 7 млн рублей. Не исключено, что после завершения необходимых экспертиз эта сумма может вырасти в несколько раз.

Депутат считает, что вчерашние задержания — не последние. Возможно, они затронут и других подрядчиков МП «Благоустройство». Александр Хинштейн добавил, что сделает все, чтобы уголовное дело дошло до суда и виновные понесли заслуженное наказание.

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