В Самаре трое мигрантов грабили пьяных посетителей ночных клубов

Полицейские просят откликнуться пострадавших от рук задержанных мигрантов Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре задержали троих мигрантов, которые грабили пьяных посетителей ночных клубов. По данным полицейских, преступники промышляли в Железнодорожном, Промышленном, Октябрьском и Кировском районах. Иностранцев подозревают как минимум в 10 подобных преступлениях.

— Подозреваемые — уроженцы одной из республик ближнего зарубежья 1991, 1993 и 1994 годов рождения. Один их них уже был судим за кражи, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители выяснили, что молодые люди арендовали машины и занялись частным извозом. Как правило, они подвозили нетрезвых посетителей ночных клубов. Если клиент засыпал, то мигранты похищали у него деньги и ценные вещи. Если жертва была в сознании, то преступники распыляли ей в глаза перцовый баллончик и отбирали деньги и телефоны. В дальнейшем, используя украденные гаджеты, они заходили в банковские приложения и переводили себе чужие сбережения.

По данным полицейских, в начале января 2022 года мигранты ограбили 20-летнего молодого человека. У него отобрали сотовый телефон. А через неделю жертвой преступников стал еще один 20-летний парень. Его обворовали на улице Тухачевского. По обоим фактам возбуждены уголовное дела по части 2 статьи 161 УК РФ. Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Правоохранители просят самарцев, которые могли пострадать от рук задержанных, обратиться в ближайший ОП.