Четыре дороги остаются закрытыми из-за снега в Самарской области 4 февраля 2022 года

Сотрудники МЧС помогают расчищать от снега региональные трассы Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Самарской области по-прежнему закрыты для движения четыре трассы. Проезд ограничили из-за разгулявшейся стихии. Дороги завалило снегом. Сейчас там работает спецтехника. С последствиями непогоды коммунальщикам помогают бороться сотрудники МЧС.

— Подразделение Волжского спасательного центра расчищает участок дороги Отрадный — Первомайский в Кинель-Черкасском районе. Снег убран на отрезке протяженностью 10 км по направлению к Первомайскому, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

На данный момент для всех видов транспорта закрыты следующие участки: с 6 по 17 км трассы Отрадный — Первомайский; с 0 по 24 км трассы Ташелка — Тольятти — Димитровград в Ставропольском районе; 9 км трассы Бузаевка — Чубовка в Кинельском районе и 1 км дороги Пестравка — Падовка — Марьевка в Пестравском районе.

Еще шесть участков дорог вновь открыли для движения. Речь идет о следующих трассах: с 0 по 165 км Р-229; с 29 по 93 км, с 294 по 328 км и с 861 по 1194 км М-5 «Урал»; с 123 по 209 км Р-241 и с 8 по 195 км А-300.