В Самарской области из-за омикрона собираются внедрить телемедицину

Новая система помогает избежать очередей в больницах Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко на форуме «Деловая Россия» рассказал об инициативе единороссов по введению возможности дистанционной продажи рецептурных лекарств и выписыванию электронных рецептов. Эту идею уже поддержал президент РФ Владимир Путин. В условиях омикрона работать в таком режиме будет эффективнее, ведь нагрузка на амбулаторное звено выросла в разы.

В Самарской области также подготовлена пилотная программа комплексной модернизации первичного звена регионального здравоохранения. На федеральном уровне ее поддержали. Она будет действовать до 2025 года, в ближайшие три года на финансирование планируют выделить 7,5 миллиарда рублей.

— Программа включает в себя строительство, реконструкцию медучреждений, оснащение их оборудованием, обновление транспортного парка, укомплектование кадрами. Информатизация фельдшерско-акушерских пунктов — тоже очень важное направление, позволяющее улучшить качество медицинской помощи в сельской местности при внедрении телемедицины, — рассказала председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике местной губдумы Марина Сидухина.

В губернии уже успешно работает интернет-сервис «Единая электронная регистратура Самарской области». Через него к врачу можно записаться удаленно без посещения больницы для получения талона. Что же касается дистанционной продажи лекарств и рецептов, то такая практика вполне может быть внедрена в «Бережливых поликлиниках» региона.