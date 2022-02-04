Почти 5000 человек получили возможность стать донорами костного мозга с помощью Почты России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раком. В этот день Почта России, Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова и Русфонд подвели итоги пилотного проекта в сфере донорства костного мозга. За шесть месяцев Почта отправила от Национального регистра доноров 4724 биообразца добровольцев. Таким образом все желающие получили возможность вступить в регистр доноров без визита в лабораторию.

Заявки поступили из 82 регионов России, больше всего желающих стать донорами костного мозга нашлось в Москве (668 человек), Московской области (414 человек), Санкт-Петербурге (384 человека), Краснодарском крае (225 человек), Новосибирской области (175 человек) и Свердловской области (157 человек). Специально для этого проекта Почта доработала функционал личного кабинета Национального регистра доноров костного мозга – теперь по каждой заявке можно увидеть весь путь биообразцов от сбора у донора до получения регистром.

Благодаря Почте России донорами костного мозга могут стать жители удаленных и труднодоступных населенных пунктов, где нет лаборатории для взятия крови – из поселка Бамматбекюрт (Республика Дагестан), города Пыть-Яха (ХМАО), села Боровиха (Алтайский край), села Ак-Дуруг (Республика Тыва) и других малых городов и поселков.

Стать потенциальным донором может любой желающий, для этого нужно оставить заявку на сайте rdkm.ru. После этого доброволец получает по почте набор со специальными палочками, инструкцию по взятию биоматериала, соглашение о вступлении в регистр, анкету о состоянии здоровья и согласие на обработку и передачу персональных данных. После сбора биоматериалы и документы можно нужно отправить в Казань, где специалисты Казанского (Приволжского) федерального университета проведут типирование и определят генотип добровольца. Данные будут включены в информационную систему Национального регистра доноров костного мозга, а пересылку образца полностью оплатит Почта России.