Тольяттиазот за два года реконструирует биологические очистные сооружения

Проект доработают с учетом пожеланий жителей Тольятти / Фото: ПАО "ТОАЗ"

В Тольятти реконструируют биологические очистные сооружения ПАО «ТОАЗ». Во вторник, 1 февраля 2022 года, проект по их модернизации успешно прошел общественные обсуждения.

— Очистные сооружения были запущены в 1979 году. После этого мы проводили ряд технических улучшений. Сейчас стоки Тольяттиазот проходят все стадии очистки, но по отдельным компонентам мы не укладываемся в нормативы. Поэтому было решено провести масштабную реконструкцию всех стадий очистки сточных вод, — отметил заместитель гендиректора по технической политике ПАО «ТОАЗ», депутат гордумы Виктор Казачков.

Проект важен не только для самого предприятия, но и для жителей Тольятти. Ведь БОС очищают как хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды Тольяттиазота, так и сточные воды Комсомольского района, в том числе поселка Поволжский. За сутки этот комплекс способен переработать более 100 тысяч кубических метров стоков.

В рамках реконструкции предприятие планирует улучшить многоэтапную механическую и биологическую очистку, привести в порядок аэротенки (резервуары, по которым протекает сточная вода), установить автоматизированную систему управления.

В время публичных слушаний горожане внесли свои предложения по ремонту БОС. Их учтут в проекте. Компания «МАЙ ПРОЕКТ» внесет необходимые корректировки в документацию. После этого ТОАЗ отправит ее на госэкспертизу. Реконструкцию сооружений предприятие планирует провести за два года.