В Сызранском районе водитель «Газели» спровоцировал ДТП из 4 машин

Авария "собрала" два грузовика, легковушку и "Газель" Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В четверг, 3 февраля 2022 года, на трассе М-5 «Урал» в Сызранском районе произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В 16:30 водитель «Газели» на скорости столкнулся с Ford Transit, который в результате удара наехал на Lada Largus, а тот на стоящий впереди Ford Transit.

— 33-летний мужчина, управляя «Газелью», двигался со стороны Москвы в направлении Самары. Из-за снегопада он не выбрал безлопастную скорость и не справился с управлением. В результате чего в аварию попали 4 автомобиля, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Из-за столкновения переднюю часть «Газели» разворотило полностью, а водитель получил травмы головы и ноги. Ему оказали медицинскую помощь, но от госпитализации он отказался. Остальные участники ДТП не пострадали.