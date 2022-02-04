Напитки самарской «Балтики» стали одними из самых продаваемых в Поволжье и на Урале в 2021 году

Бренды "Балтики" пользуются спросом на рынках Поволжья и Урала Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Балтика» подвела итоги работы в регионе в 2021 году. Компания усилила позиции на рынке Поволжья и Урала, увеличив продажи. По данным аналитической компании Nielsen , в дивизионе «Урал-Поволжье» линейка «Балтики» стала самой продаваемой. Благодаря теплому лету и ослаблению эпидемических ограничений, рынок в целом вырос на 3%, а объемы продаж компании - на 5%. Наибольшую динамику объемов продаж «Балтики» показали премиальные сорта.

Кроме того, «Балтика» постепенно восстанавливает объемы в канале HoReCa (бары и рестораны) — как в целом по России, так и в регионе они приблизились к уровню начала 2020 года.

«Балтика» сохранила лидерство в продажах безалкогольного пива в регионе. По России его стали продавать на 23 % больше по сравнению с 2020 годом. Отметим, что выпуск безалкогольных напитков позволил дополнительно увеличить загрузку мощностей региональной пивоварни «Балтики» — «Балтики-Самара».

В 2021 году завод также открыл купажное отделение и начал выпуск безалкогольной продукции под брендом Flash Up. А основными направлениями инвестиций завода в регионе стали модернизация производства и экология – увеличение доли «зеленого топлива» и переработка упаковки. В Самаре благодаря «Балтике» можно сдать ПЭТ и алюминий в фандомат – в среднем самарцы сдают туда по 224 упаковки в день.