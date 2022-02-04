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Общество4 февраля 2022 10:13

В Самарской области в выходные пройдут масштабные рейды ГИБДД

Особое внимание сотрудники полиции уделят нетрезвым водителям
Алия Хафизова
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Дорожные полицейские вновь устроят "охоту" на нарушителей ПДД

Дорожные полицейские вновь устроят "охоту" на нарушителей ПДД

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области с 4 по 6 февраля 2022 года пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД. Они будут направлены на пресечение нарушений и предупреждение ДТП. Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделят нетрезвым водителям.

Так, полицейские напомнили, что за вождение в нетрезвом виде нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав на 1,5-2 года. Если же водитель сел за руль пьяным повторно, то ему может грозить уже уголовное наказание. Сумма штрафа в этом случае составляет 200-300 тысяч рублей. Также в качестве наказания используются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2 лет,

Если же водитель отказывается от освидетельствования, то может лишиться удостоверения и получить серьезный штраф. Сотрудники Госавтоинспекции просят самарцев неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.