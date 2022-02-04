Житель Тольятти убил приятеля несколькими ударами ножа в грудь

Тольяттинец устроил резню во время попойки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти в ближайшее время предстанет перед судом 34-летний местный житель. Его обвиняют в убийстве своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Преступление произошло вечером 18 ноября 2021 года в доме на улице Ленина в Тольятти. Мужчина распивал там спиртные напитки с двумя приятелями. Через некоторое время он поссорился с одним из собутыльников. Обвиняемый схватил нож и как минимум четыре раза ударил своего оппонента. Потерпевший скончался на месте. Экспертиза показала, что смерть наступила из-за проникающих ранений грудной клетки.

На время следствия предполагаемого убийцу отправили под стражу. Недавно правоохранители завершили расследование дела. Материалы направили на рассмотрение в суд. Тольяттинцу грозит от 6 до 15 лет колонии.