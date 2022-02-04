Пенсионерка упала в «Золотом яблоке» в Самаре и порвала ногу

Женщину доставили в больницу на скорой помощи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером в четверг, 3 февраля 2022 года, в Самаре произошло ЧП. На улице Коммунистической в ТЦ «Золотое яблоко» травму ноги получила 83-летняя местная жительница. Случилось это примерно в 17:30.

— Ее госпитализировали в больницу имени Пирогова на машине скорой помощи. Установлено, что она по собственной неосторожности упала на эскалаторе, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Медики диагностировали у пострадавшей рваную рану правой голени. Она госпитализирована в четвертое отделение. Информация о случившемся также поступила в полицию. По факту происшествия проводится проверка.