Самарец пытается через суд оспорить постановление о масочном режиме

Житель Самары оспаривает постановление губернатора о коронавирусных ограничениях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Самары подал в суд на власти региона. Поводом этому стало постановление губернатора о введении коронавирусных ограничений. Мужчине не понравилась формулировка об обязательном соблюдении социальной дистанции и ношении масок.

— Гражданин обратился в Самарский областной суд с административным иском об оспаривании части постановления губернатора от 16 декабря 2020 года. Он потребовал признать отсутствие полномочий на ограничение прав и свобод человека и заменить в пункте 2.5 документа слово «обязать» на «рекомендовать», — говорится в материалах дела.

Служители Фемиды оставили это заявления без движения. В качестве причины было указано, что истец не полностью написал название постановления и не приложил доказательства, что данный документ применим именно к нему. В дальнейшем иск вернули обратно мужчине, потому что он не успел вовремя устранить все недостатки.

В ответ самарец подал жалобу в четвертый апелляционный суд общей юрисдикции. Он заявил, что определение судьи пришло ему слишком поздно, поэтому он не смог исправить недочеты в срок. В итоге апелляционная инстанция встала на сторону мужчины — дело вновь направили на рассмотрение в Самарский областной суд. Однако это решение еще можно оспорить. На это дается шесть месяцев.